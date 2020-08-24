Доллар подешевел на 31 копейку из-за роста цен на нефть

На «Московской бирже» быстро дешевеют доллар и евро. Этому способствуют рост цен на нефть и спрос на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами августа, пишет «Интерфакс».

По итогам первой минуты валютных торгов по доллару США, прошедшей в диапазоне 74,45-74,55 рубля за доллар, его курс снизился на 31,5 копейки и составил 74,48 рубля. Евро стало дешевле на 26,25 копейки и сейчас составляет 87,95 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 29,15 копейки к уровню закрытия пятницы — до 80,54 рубля.

Инвестиционный банк Goldman Sachs посчитал, что на сохранение циклической слабости американской валюты могут повлиять завышение курса доллара, отрицательные ставки США и нестабильность роста экономики после пандемии COVID-19.

Одним из главных факторов, который может помочь поддержать курс доллара, Goldman Sachs назвал вероятность того, что Дональд Трамп в ближайшее время оборвет всякое экономическое сотрудничество с Китаем.