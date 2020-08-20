Супруг ректора медвуза в Твери задекларировал более 200 земельных участков

Муж ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в прошлом году 216 земельных участков.

Такие данные указаны в декларации о доходах, опубликованной Минздравом, на которую обратило внимание «РИА Новости».

Всего в документе говорится о 216 земельных участках, из них 38 в совместной или долевой собственности, остальные – в индивидуальной. Самый большой участок имеет площадь более 16 млн квадратных метров, самый маленький – 38.

У самой Чичановской 21 земельный участок, при этом в индивидуальной собственности только один. Также в документе говорится о четырех жилых домах и газопроводе.

Отмечается, что в 2019 году ректор заработала 2,8 млн рублей, а ее супруг – 31,8 млн.