Дадут ли в августе и сентябре 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Sobesednik.ru разобрался в запутанных сообщениях о том, кому положены новые «коронавирусные» выплаты на детей.

Многих родителей, бюджет которых оказался сильно подорван карантином из-за коронавируса, интересует вопрос, будут ли продлены на август и сентябрь выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. К хорошему ведь быстро привыкаешь. Даже эти деньги стали неплохим подспорьем для миллионов российских семей.

В заголовках новостей все чаще мелькают сообщения: то Госдума якобы одобрила новые выплаты, то деньги вроде как перечислят ближе к сентябрю...

Sobesednik.ru разобрался, как обстоит ситуация с детскими выплатами на самом деле.

Продлила ли Госдума выплаты на август и сентябрь?

Нет. В СМИ мелькают лишь мнения некоторых депутатов, которые говорят, что это неплохо было бы осуществить. Не более того.

На самом деле Госдума к детским выплатам в связи с коронавирусом не имеет отношения. Ранее выплаты в 10 тысяч рублей вводились указом президента, а правила и условия их перечисления устанавливало правительство.

Все предыдущие выплаты были сначала объявлены президентом. Пока он такого нового заявления не делал.

Сколько было выплат?

Если речь идет о 10 тысячах для детей до 16 лет, то две. Если о 5 тысячах для детей до 3 лет, то три.

– Единовременная выплата в 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Дополнительная единовременная выплата 10 тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка до 16 лет, – подтвердил нам официальный представитель Пенсионного фонда России Павел Ломанов.

Какие выплаты положены семьям с детьми до 3 лет

Ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей предназначена семьям с детьми до 3 лет. Она положена только на тех детей, кто не достиг трех лет до 30 июня 2020 года включительно. Выплачивается на каждого ребенка до 3 лет, который есть в семье. Не зависит от доходов семьи, а так же от получения каких-то пособий, социальных выплат и т.д. Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц – с апреля по июнь. Если заявление подано после 30 июня, деньги выплатят единовременно за весь период.

Есть и нюансы.

Если ребенку исполнилось 3 года в апреле 2020 года, то семья может получить ежемесячную выплату в 5 тысяч за апрель, а потом единовременную выплату в 10 тысяч после 1 июня (так как ребенок будет попадать уже в другую категорию детей, кому правительство оказывает помощь).

Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось 3 года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Кто получит 10 тысяч в августе?

Те, кто еще не получил их в мае или в июне.

– В августе и сентябре выплату могут получить семьи, которые еще не обращались за ней, но имеют право. Напомню, заявление на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей и единовременную выплату в 10 тысяч рублей можно подать до 30 сентября включительно, – подтверждает Павел Ломанов.

Что делать, если заявление подано, а деньги не получены

Во-первых, можно еще подождать, особенно если вы проживаете в удаленных местностях: на сегодня, по словам председателя правления ПФР Максима Топилина, выплаты на детей получили более 98% семей, которые имеют на это право. Возможно, ваши выплаты – среди тех 2%, которые пока еще не дошли до адресатов.

– Все вопросы по выплатам на детей решаются индивидуально, в зависимости от конкретного случая. Для этого работает специальный электронный сервис online.pfrf.ru, который позволяет родителям дистанционно обращаться в Пенсионный фонд, – объясняет Павел Ломанов.

Можно так же лично обратиться с просьбой разобраться в территориальное отделение ПФР по месту жительства.

Кому помогут подготовить ребенка к школе

В этом вопросе пока все, как обычно: право на такую меру социальной помощи имеют многодетные и малоимущие семьи (подробности можно узнать в органах соцзащиты). Ничего нового в этом смысле не появилось.