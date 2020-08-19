Гарри Минх стал самым богатым чиновником Кремля

На днях российские чиновники и депутаты представили свои декларации о доходах и имуществе за 2019 год.

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заработал больше всех среди сотрудников аппарата президента – его доход составил 143,7 млн рублей. Жена чиновника немного отстает от мужа (123 млн).

Как отмечает Telegram-канал «Новый век», вероятно, что резкий рост доходов супругов связан с продажей двух квартир в роскошном ЖК Cooper House в районе Остоженки. В частности, известно, что квартиру площадью 144,1 кв. м Минх продал в апреле 2019-го. Сейчас на продажу выставлен объект на втором этаже Cooper House площадью 266.6 кв. м.

Жилье в Cooper House перешло в собственность Минха в 2013 году от столичной мэрии. Тогда он уже был полномочным представителем президента в Госдуме. При этом практически вся карьера Гарри Минха связана с госслужбой, которая не позволила бы накопить средства на дорогие квартиры. Судя по всему, недвижимость досталась чиновнику с существенной скидкой.

После продажи двух квартир у Минха остались еще три. Кроме того, он владеет домом площадью 325 метров с земельным участком.