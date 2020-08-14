Сбербанк опроверг, что будет брать деньги за уведомление о платежах по sms

В Сбербанке опровергли сообщения о том, что там якобы намерены начать взимать плату за уведомление о переводах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические sms-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов», — говорится в сообщении банка.

Также там подчеркнули, что получение одноразового пароля с использованием sms также остается бесплатным, а никаких дополнительных комиссий на получение клиентами банка уведомлений вводить не планируется. Кроме того, в банке подчеркнули, что услугой получения технических сообщений пользуются лишь их 3% клиентов.

Ранее сегодня об отмене бесплатной рассылки об уведомлениях писал РБК со ссылкой на сообщения в форумах и колл-центр Banki.ru.