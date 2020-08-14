МВД пресекло деятельность группы, подозреваемой в выводе миллиардов рублей из РФ

Сотрудники МВД столицы и ряда регионов перекрыли многомиллиардный канал вывода денежных средств за пределы России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ», – рассказала Волк. Она добавила, что злоумышленникам удалось перевести за границу, по предварительным данным, несколько миллиардов рублей.