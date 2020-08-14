К юбилею Екатеринбурга предложили выпустить 300-рублевую банкноту

Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков выступил с идеей ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей.

Как сообщает «РИА Новости», парламентарий уже направил в Центральный Банк обращение с соответствующей просьбой. По его замыслу, банкнота должна быть посвящена Уралу, а ее выпуск можно было бы приурочить к 300-летию Екатеринбурга.

На своей странице во «ВКонтакте» Пирожков разместил три варианта оформления купюры: с видом на здание администрации города, на Екатеринбургский цирк имени Филатова, а также с изображением дома купца Севастьянова.