С 1 по 10 августа кинотеатры России заработали на 95% меньше, чем в прошлом году

Исследование ВТБ показало, что количество посетителей кинотеатров в России меньше прошлогодних показателей в 17-25 раз, несмотря на формальную отмену ограничений на их посещение с 1 августа в Москве и более раннем в регионах. Об этом пишет РБК.

По данным банка, с 1 по 10 августа выручка в среднем снизилась на 95% к показателям прошлого года. В Москве кинотеатрам удалось заработать лишь 4,9% от выручки за аналогичный период прошлого года, а в регионах — только 5,4%.

Вице-президент ВТБ Алексей Киричек напоминает, что количество клиентов кинотеатров и так ограничено как минимум в два раза за счет шахматной рассадки, а август всегда является для индустрии наиболее проблемным месяцем в году. «По нашей оценке, возвращение к показателям прошлого года в нынешних условиях возможно не раньше конца года, когда в прокат могут выйти традиционно популярные новогодние премьеры», — объяснил он, обратив также внимание, что ещё одной причиной отсутствия у россиян интереса к кинопоказам стал набор фильмов: премьеры кассовых картин было решено отложить.

Также Киричек пояснил, что за время пандемии люди уже успели посмотреть новые фильмы через онлайн-платформы.