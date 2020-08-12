Столичные кафе и магазины за три месяца получили 8 тысяч штрафов на 450 млн

Торговые точки и предприятия общепита Москвы оштрафовали в общей сложности на 450 млн за нарушение масочного режима.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг, с 12 мая по 11 августа проведена проверка более 45 тысяч предприятий. «За период действия ограничительных мер составлено более 8 тысяч административных материалов на сумму 450 млн рублей в отношении предприятий розничной торговли и общепита», — указывается в сообщении.

Отмечается, что наиболее распространенными нарушениями стали необеспечение социальной дистанции, а также отсутствие средств индивидуальной защиты у посетителей и персонала. Кроме того, ряд организаций работали вопреки предписаниям властей, в том числе во время строгих ограничений.

Напомним, с середины мая посетители и сотрудники магазинов в Москве обязаны носить маски и перчатки. Штраф за их отсутствие составляет для физических лиц 4 тысячи рублей, для юридических – от 100 тысяч до 300 тысяч, для ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч.