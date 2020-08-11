Пособия на детей 3-7 лет в малоимущих семьях могут вырасти до 12 тысяч в месяц

В Министерстве труда и социальной защиты подготовят поправки в части законодательства о выплате пособий малоимущим семьям с детьми.

Так, предполагается, что с 2021 года размер ежемесячной выплаты может вырасти с 5,5 тысяч рублей до 11-12 тысяч рублей, пишут «Известия». Такое увеличение позволит семьям вывести свое существование за пределы нищеты.

Именно многодетные семьи сейчас составляют основную когорту малоимущих граждан в России. Малоимущими признаются те семьи, где на одного члена семьи приходится сумма менее месячного прожиточного минимума.