760 млн рублей уйдет на реализацию системы отслеживания сделок с криптовалютой

Росфинмониторинг планирует создать в России систему, которая будет отслеживать сделки с криптовалютами при помощи искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина.

Планируемый проект будет называться «Прозрачный блокчейн» — его Росфинмониторинг предлагает включить в федеральный проект «Искусственный интеллект».

Прототип данной системы был создан в Физическом институте им. Лебедева. Инструмент уже был опробован в сфере противодействия наркобизнесу.

Новая система позволит:

мониторить и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА), выявлять провайдеров услуг;

проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА;

частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero (две последние системы повышенной анонимности) путем их классификации по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций;

сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической

деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На реализацию «Прозрачного блокчейна» потребуется 760 млн рублей из бюджетных средств.