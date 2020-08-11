760 млн рублей уйдет на реализацию системы отслеживания сделок с криптовалютой

Росфинмониторинг планирует создать в России систему, которая будет отслеживать сделки с криптовалютами при помощи искусственного интеллекта.
Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина.
Планируемый проект будет называться «Прозрачный блокчейн» — его Росфинмониторинг предлагает включить в федеральный проект «Искусственный интеллект».
Прототип данной системы был создан в Физическом институте им. Лебедева. Инструмент уже был опробован в сфере противодействия наркобизнесу.
Новая система позволит:
- мониторить и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА), выявлять провайдеров услуг;
- проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА;
- частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero (две последние системы повышенной анонимности) путем их классификации по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций;
- сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической
- деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
На реализацию «Прозрачного блокчейна» потребуется 760 млн рублей из бюджетных средств.