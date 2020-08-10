Валерий Соловей: власти снизят курс доллара до 90-95 рублей

С начала 2020 года российская экономика оказалась под рекордно мощным давлением со стороны целого ряда внешних факторов. Несмотря на обозначившуюся в первые месяцы стабилизацию курса рубля, дальнейшее обрушение цен на нефть привело к падению курса национальной валюты, а далее последовала целая череда событий, явно не способствующих быстрому нивелированию этого негативного эффекта. Завершающим штрихом стала мировая пандемия коронавирусной инфекции, обозначившая не только рецессию в глобальной экономике, но и ряд кризисных явлений в экономике национальной.

Разумеется, с приближением осени граждане острее чувствуют обеспокоенность по поводу возможных изменений в стоимости национальной валюты, а многочисленные эксперты лишь вторят этим опасениям, прогнозируя очередные «непростые времена». Впрочем, если большая часть экспертов в сфере финансов и экономики сходятся во мнении о том, что рубль окажется под давлением именно из-за ряда объективных внешних факторов, то есть и более радикальная версия.

Согласно ей, курс рубля в обозримом будущем может обрушиться до отметки 90 или 95 рублей за доллар, демонстрируя в отдельные моменты еще больший диапазон «просадок», и все это якобы произойдет по воле российских властей. Такое мнение озвучил известный российский политолог, публицист, аналитик и доктор исторических наук Валерий Соловей, добавив, что процесс девальвации российского рубля уже стартовал.

«Многих интересует вопрос, будет ли девальвация рубля в этом году. Фактически, этот процесс уже идет.

Если говорить о более серьезной девальвации, то до нового года рубль опустится до 90-95 рублей за доллар. В моменте курс доллара будет составлять 110-120 рублей. По моей информации, власти снизят курс доллара до 90-95 рублей – в настоящее время обсуждаются именно такие значения.

Хочу добавить, что решение о девальвации принимают не монетарные службы – решение принимает лично президент России Владимир Путин, руководствуясь теми документами, которые ему приносят Силуанов и компания», – заявил Соловей.