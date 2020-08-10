Цена акций "Газпрома" снизилась с начала 2020 года более чем на четверть

На фоне квартальных убытков объем экспорта «Газпрома», по данным таможни, упал на 23%, а доходы от него – на 52,5%. Капитализация компании рухнула драматически, цена акций с начала года сократилась с 260 рублей почти до 190.

Как пишет Telegram-канал «Новый век», все это говорит явно не в пользу эффективности выбранной компанией стратегии, а также ставит под сомнение способности ее менеджеров, в частности, договариваться с зарубежными партнерами.

Говоря о последнем пункте, можно упомянуть штраф в размере примерно 4 млрд рублей, который Польша предъявила «Газпрому» в рамках антимонопольного расследования. По его итогам претензии предъявлены также Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, однако штраф назначен именно российской компании, поскольку она отказалась предоставлять способные ускорить расследование данные.

Отмечается, что при этом вроде бы дружественный Китай отказывается «забирать» более 60% газа у «Силы Сибири», что, очевидно, не позволит достичь заявленных контрактных объемов.

В целом происходящее с российской газовой монополией можно считать прямым ударом по всему российскому бюджету и национальному благосостоянию, подчеркивает Telegram-канал.