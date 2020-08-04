Счетная палата не нашла в затратах на дороги ни ясной системы, ни конкуренции

Согласно отчету Счетной палаты о проверке эффективности расходования бюджетных средств, потраченных на строительство и поддержание автомобильных дорог, их качество на региональном уровне соответствует нормативным требованиям лишь на 44,2%. Федеральные трассы содержатся в куда лучшем состоянии, для них показатель составляет 84,8%, что на 7% выше, чем два года назад.

Но если качество федеральных дорог лучше менее чем в два раза, то затраты на них превышают региональные в восемь раз: так, на содержание километра федеральной трассы в 2019 году было потрачено 2,2 миллиона рублей, однако на километр региональных дорог пришлось лишь 288 тысяч. Муниципальные и региональные дороги в общей сумме получили менее трети (29,6%) от той суммы, которая им необходима.

«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», — считает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Ведомство обращает внимание, что сейчас в России нет четкого механизма распределения бюджетных средств между дорогами и понятных критериев между разными уровнями их содержания. «Объем доведенных средств сильно отличается от норматива», — говорится в отчете.

Среди других проблем выделяется фактическое отсутствие конкурентных госзакупок в этой сфере: «Экономия по результатам торгов составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта», — выяснила Счетная палата.

Ведомство предлагает правительству обратить внимание на обозначенные проблемы и разработать четкие критерии перечисленных проблем.