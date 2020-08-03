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[08:58]РИА Рейтинг: Половина россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц
[08:25]Перекрытие Тверской и отчеты из СИЗО "Лефортово". Главное к утру 3 августа

02 августа, воскресенье

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[16:02]В московском полумарафоне приняли участие 17 тысяч человек
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[14:54]В Хабаровске из-за ливня впервые выходной день прошел без митинга за Фургала
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[12:28]В Екатеринбурге хотят восстановить розово-голубой "поваленный забор" у Драмтеатра
[11:05]На Алтае задержан директор турбазы, где семья отравилась угарным газом
[10:00]Теракт против РФ в Иране и уволенный охранник в Крыму. Новости к утру 2 августа

01 августа, суббота

[18:01]В Берлине тысячи людей вышли на улицу напомнить властям о свободе собраний
[16:17]"Бред сивого хитропричесанного мерина": Статкевич об обвинениях властей Беларуси
[15:43]Критику в адрес Путина координатором штаба Навального суд оценил на 80 тысяч
[15:26]Акции солидарности с Хабаровском проходят по всей России. Идут задержания
[14:21]Минэкономразвития: "Введение никаких новых налогов не обсуждается"
[13:33]С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией
[13:20]Москва: Обвинения против задержанных в Беларуси боевиков "абсолютно надуманные"
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[11:15]"Мы идём по лужам, Путин нам не нужен!" Тысячи людей вышли на митинг под дождем
[10:11]Открытие границ, невыезд Галяминой, вечерники на удаленке. Главное к утру 1 августа

31 июля, пятница

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[21:16]В Великобритании на 77-м году жизни скончался режиссер Алан Паркер
[20:42]Защита журналиста Давида Френкеля до сих пор не получила итоги проверки СК
[20:02]Супруге погибшего в Петербурге Энди Картрайта предъявлено обвинение в убийстве
[19:46]Сергей Гармаш заявил об уходе из "Современника", в котором работал с 1984 года
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РИА Рейтинг: Половина россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц

Политика - Деньги
08:58, 03 августа 2020

РИА Рейтинг: Половина россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц

По данным исследования РИА Рейтинг, которое основывает свои рассчеты на сведениях Росстата, в ряде отраслей экономики в России медианная зарплата составляет менее 25 тысяч рублей в месяц, хотя в целом по всем отраслям равняется 35 тысяч.

Напомним, что медианная зарплата — размер дохода меньше которого и больше которого получают по 50% населения.

Среди лидеров по размеру оплаты труда называется добыча полезных ископаемых, как передают РИА Новости, там медианная зарплата составляет 65 тысяч рублей. Последнее место занимает легкая промышленность, где половине работников платят менее 20,5 тысячи рублей в месяц.

При этом агентство приводит выводы авторов исследования, в которых говорится, что в среднесрочной перспективе они ожидают роста зарплат, но не превышающего инфляцию (о какой оценке инфляции идет речь, не уточняется): «В отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средних зарплат в стране. При этом разница в зарплатах между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится», — пишут эксперты.

Например, как писал ранее Sobesednik.ru, зарплаты ряда сотрудников за счет сокращения рабочего времени уже намерена урезать «Роснефть».

Рубрика: Деньги

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