РИА Рейтинг: Половина россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц

По данным исследования РИА Рейтинг, которое основывает свои рассчеты на сведениях Росстата, в ряде отраслей экономики в России медианная зарплата составляет менее 25 тысяч рублей в месяц, хотя в целом по всем отраслям равняется 35 тысяч.

Напомним, что медианная зарплата — размер дохода меньше которого и больше которого получают по 50% населения.

Среди лидеров по размеру оплаты труда называется добыча полезных ископаемых, как передают РИА Новости, там медианная зарплата составляет 65 тысяч рублей. Последнее место занимает легкая промышленность, где половине работников платят менее 20,5 тысячи рублей в месяц.

При этом агентство приводит выводы авторов исследования, в которых говорится, что в среднесрочной перспективе они ожидают роста зарплат, но не превышающего инфляцию (о какой оценке инфляции идет речь, не уточняется): «В отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средних зарплат в стране. При этом разница в зарплатах между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится», — пишут эксперты.

Например, как писал ранее Sobesednik.ru, зарплаты ряда сотрудников за счет сокращения рабочего времени уже намерена урезать «Роснефть».