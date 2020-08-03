Польша оштрафовала "Газпром" на €50 млн за отказ предоставить данные

Антимонопольное ведомство Польши UOKiK считает, что «Газпром» намеренно проигнорировал требование о предоставлении сведений о контрактах, заключенных его дочерней компанией Nord Stream 2 с европейскими компаниями, которые участвуют в финансировании строительства газопровода «Северный поток-2».

За это российская компания должна будет выплатить регулятору 50 миллионов евро.

Как передает РБК, глава UOKiK Томаш Хрустны уверен, что, несмотря на юридические обязательства, соответствующий запрос от ведомства, направленный ещё в ноябре 2019 года, а также возбужденное дело в мае этого года, которое он назвал «предупредительным сигналом», «Газпром» даже не обратился за необходимыми сведениями в Минэнерго России. «На мой взгляд, это было умышленное действие, целью которого было помешать проведению разбирательства, — объясняет Хрустны. — Поведение "Газпрома", несомненно, осложнило наше расследование, но российской компании не удалось его заблокировать. У нас достаточно доказательств, и мы завершаем их анализ».