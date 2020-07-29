Из-за кризиса показатели РЖД отброшены на 5 лет. Компания надеется на госбюджет

Прогнозные показатели по грузоперевозкам РЖД придут в соответствие плану на 2020-2021 год лишь к 2025 году, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы компании.

Согласно новому прогнозу монополии, вместо роста погрузок на 2,4-3,8% в год, как его оценивали ранее, среднегодовой показатель восстановления после 5% падения в этом году составит лишь порядка 0,6%. Таким образом плановые перевозки в 2020-2025 годах по факту сократятся примерно на 10-20% в зависимости от сценария. Как отмечает газета, это сравнимо с 8-месячным простоем.

Среди возможных выходов из сложившейся ситуации называется возможная госсубсидия в 40 миллиардов рублей на вывод за границу угля, однако такое решение в правительстве пока не принято. Его доработка пока ограничена 25 августа. Кроме того, возможен пересмотр правила недискриминационного доступа и упразднение понижающего коэффициента 0,4 за дальность для перевозок угля. В отрасли считают, что это нанесет непоправимый ущерб перевозчикам угля и руды. Другой возможный вариант получения РЖД допдохода — отмена скидки на проезд пустых инновационных вагонов: «Отмена скидки на порожний пробег убьет вагоностроение, так как спроса на вагоны нет», — уверен собеседник «Ъ».