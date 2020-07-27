Министерство финансов предложило поднять цену на шампанское на 3%

Министерство финансов России предложило с 1 января поднять на 3% (со 164 до 169 рублей за 0,75 л.) минимальную розничную цену шампанского. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 27 июля.

Отмечается, что инициатива нацелена на установление цены путем индексации на прогнозный уровень инфляции в размере 3%.

При этом минимальная отпускная цена у производителей теперь составит 118 рублей за 0,75 л, оптовая цена — 137 рублей.

Минимальную розничную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, министерство предложило повысить до 59 рублей с 57 рублей за литр безводного спирта.

Минфин РФ устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года. Таким образом министерство борется с теневым производством.