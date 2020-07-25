АКОРТ: По итогу 2020 года непродовольственный ритейл упадет на 35%

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сделала прогноз по восстановлению рынка ритейла. По их мнению, к концу 2020 года продажи в непродовольственном секторе окажутся ниже прошлогодних на 35%, а продовольственный сегмент вырастет, но ниже, чем ожидалось в начале года. Перспективы второго полугодия там считают «не радужными», при этом делая допущение о возможности второй волны болезни.

«Консенсус-прогноз АКОРТ — по итогам 2020 года непродовольственный товарооборот российской розничной торговли может сократиться до 35% и более к 2019 году, продовольственный — покажет небольшой рост, гораздо скромнее, чем тот, на который мы рассчитывали в начале года», — приводит РИА Новости слова главы президиума ассоциации Сергея Белякова. Онлайн-продажи в розничном секторе, по оценке АКОРТ, показывают заметный рост и могут увеличиться до 10%.

Однако он также выразил надежду, что эти ожидания не исполнятся, так как тенденция по восстановлению торговых показателей сейчас превышает более ранние прогнозы.