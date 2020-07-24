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24 июля, пятница

[11:51]"Дурдом": В Каспийске учения с военной техникой прошли на пляже с детьми
[11:13]Дегтярев на время митингов уедет общаться с людьми в "глубинках"
[10:45]Суд в США запретил силовикам отнимать оборудование у журналистов
[10:44]В Хабаровске юрист подал на Путина в суд из-за незаконной отставки Фургала
[09:52]Кадыров обвинил Помпео в убийстве Флойда и заблокировал его счета в Чечне
[09:22]Банк России: Россияне активно начали тратить накопления
[08:23]Прожившие три года в браке с россиянином иностранцы смогут получить паспорт РФ
[08:03]Пертурбации в Хабаровске и новый оборонный бюджет США. Новости к утру 24 июля

23 июля, четверг

[22:04]В Кисловодске сотрудника столовой уволили после уведомления о проведении пикета
[21:29]В Украине мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу
[20:44]В Челябинске женщину не лечат из-за того, что она официально не существует
[19:34]Кадыров поблагодарил Путина за присвоение звания генерала-майора Росгвардии
[18:49]Охраннику СС дали условный срок в Германии. Его судили как несовершеннолетнего
[17:43]WWF обратился к Матвиенко с просьбой не отменять экоэкспертизу строек
[17:00]СК под Смоленском провело обыски из-за публикации о доме-интернате в Вязьме
[16:17]Трое неизвестных избили журналиста, освещающего митинги в Хабаровске
[16:14]Дегтярев заявил, что в Хабаровске на митингах работает "сеть" иностранцев
[15:45]Медик во Владимире не заражался повторно ковидом, как говорил губернатор региона
[14:58]Кыргызские националисты в Москве призывают наказывать "развратных" соотечественниц
[14:44]"Разбудили зверя, так хоть не дразните": 13-ый день митингов в Хабаровске
[13:53]10% россиян испытывают постоянную нехватку денег до зарплаты
[13:44]Андрей Макаревич намерен засудить единоросса за слова из его песни в агитации
[12:37]Мельконьянц о голосовании в течение трех дней: "Грош цена такому удобству"
[11:40]Памфилова об удалении опроса ЦИК: "У кого больше ботов, тот и побеждает"
[11:06]"Такое время": Политолога Крашенинникова задержали за неуважение к власти
[10:33]В Хабаровске на активиста завели дело об организации митинга в поддержку Фургала
[09:53]Эксперт: Для субсидии на оплату ЖКХ нужно собрать "килограммы документов"
[09:11]Дегтярев обратится в Москву с просьбой снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
[08:34]Уход Калины, конец Госдумы и неудачное голосование ЦИК. Главное к утру 23 июля

22 июля, среда

[17:57]Лидеров КПРФ в Хабаровске подозревают в организации незаконной акции протеста
[17:49]Мосгорсуд отменил продление ареста четверым полицейским по делу Голунова
[17:05]Вертолет отозвали с тушения лесного пожара ради перевозки министра МЧС
[16:42]"Иначе мы потеряем страну": Леонтьев хочет лишить молодежь избирательных прав
[15:58]Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы
[15:43]"Чемодан, билет, Самара!" В Хабаровске митинги проходят 12-й день подряд
[15:26]Мишустин предложил устанавливать среднюю зарплату по регионам, а не по стране
[15:18]Полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде
[14:56]Жириновский опроверг свои слова о том, что не уговаривал Фургала уйти в отставку
[14:52]В Москве невеста умерла от множественных травм накануне свадьбы
[14:42]Врача "скорой" из Твери доставили на допрос под Краснодаром и не отвезли обратно

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Банк России: Россияне активно начали тратить накопления

Политика - Деньги
09:22, 24 июля 2020

Банк России: Россияне активно начали тратить накопления
Global Look Press
Global Look Press

8% респондентов в исследовании Банка России заявили, что к июлю они уже растратили все свои накопления, пишут «Такие дела».

32%  россиян отметили, что в текущем месяце они вынуждены были приступить к трате своих накоплений. Этот показатель на 5% выше, чем в июне 2020 года.

Только 28% россиян отмечают, что у них есть накопления, но они пока их не тратят. А 38% отвечают, что у них вообще нет сбережений.

25% из числа респондентов отвечают, что их накоплений им хватит на три и более месяца. 10% уверены, что выдержат на сэкономленном более полугода.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин сталкивается с нехваткой денег до зарплаты.

Рубрика: Деньги

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