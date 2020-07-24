Банк России: Россияне активно начали тратить накопления

8% респондентов в исследовании Банка России заявили, что к июлю они уже растратили все свои накопления, пишут «Такие дела».

32% россиян отметили, что в текущем месяце они вынуждены были приступить к трате своих накоплений. Этот показатель на 5% выше, чем в июне 2020 года.

Только 28% россиян отмечают, что у них есть накопления, но они пока их не тратят. А 38% отвечают, что у них вообще нет сбережений.

25% из числа респондентов отвечают, что их накоплений им хватит на три и более месяца. 10% уверены, что выдержат на сэкономленном более полугода.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин сталкивается с нехваткой денег до зарплаты.