Как малому бизнесу получить безвозмездную помощь от государства до 15 августа

Правительство РФ анонсировало новые меры поддержки для предпринимателей. Sobesednik.ru обобщил информацию, чтобы помочь сориентироваться тем, кто может рассчитывать на эту помощь.

Кому положено?

1. Получатель должен быть включен в единый реестр МСП (малые и средние предприятия) по состоянию на 10 июня 2020 года.

Если речь идет об НКО, то тут такие условия:

– НКО-заявитель должна быть включена в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 1 июля 2020 года.

– Если НКО – частная образовательная организация, она должна иметь лицензию, где указан основной вид деятельности – образование. При этом должна быть включена в реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса, на 1 июля 2020 года.

2. Организация (и НКО, и МСП) не должна находиться в процессе ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ, банкротства. Для ИП (индивидуальных предпринимателей) – если не прекратил свою деятельность, не снят с учета в налоговой инспекции.

3. Отсутствие недоимки по налогам, страховым взносам свыше 3 тысяч руб на 10 июня (погашение долгов на дату подачи заявления будет учитываться).

4. Очень важно, чтобы основной код ОКВЭД предприятия, указанный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 10 июня 2020 г., был из перечня, который определило правительство.

Коды ОКВЭД, которые позволят получить субсидию

55 – Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

56 – Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

85.41 – Образование дополнительное детей и взрослых

86.90.4 – Деятельность санаторно-курортных организаций

88.91 – Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

93 – Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 – Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

96.01 – Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.02 – Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.04 – Деятельность физкультурно-оздоровительная

Другими словами, на помощь могут рассчитывать предприятия общепита, гостиницы, санатории, фитнесс-центры и т.п.

Туристические объекты тоже могут подать на выплату. Речь идет о гостиницах с номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжных трассах, пляжах. Правда, есть одно условие: их будут определять не по кодам ОКВЭД, а по единому перечню классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 года.

Сколько можно получить?

Если ваша организация подходит по критериям для получения субсидии, надо посчитать, сколько можно попросить у государства денег.

Главный посыл данной субсидии: у вас предприятие, которое работает непосредственно с клиентами, и поэтому должно закупать дезинфицирующие средства. Бюджет в этом вам поможет.

Сумма в 15 тысяч руб выделяется на одну компанию, а так же по 6,5 тысяч – на каждого работника, говорится в постановлении правительства.

ИП без работников может рассчитывать получить только 15 тысяч рублей.

А предприятиям МСП чиновники рассчитывают субсидию из двух частей:

15 тысяч рублей – фиксированная сумма на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса.

6 500 рублей – на каждого работника, который был в штате фирмы в мае 2020 года. На текущие расходы на профилактику и дезинфекцию.

Количество работников определяется по форме отчетности СЗВ-М (сведения о зарплатных выплатах в месяц), которая предоставляется предприятием в ПФР).

Другими словами, если в вашем бизнесе в мае трудилось, предположим, 10 человек, вы можете рассчитывать на субсидию в 80 тысяч рублей: 15000+(6500х10).

Когда и куда подавать заявку на получение субсидии?

Заявление на субсидию можно подать с 15 июля по 15 августа.

Форма заявления приведена в Постановлении правительства №976 от 02.07.2020 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», в приложении N2 к Правилам предоставления субсидии.

Способы подачи заявления: по ТКС (телекоммникационным каналам связи), через личный кабинет на сайте ФНС, обычной почтой.