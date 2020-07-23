10% россиян испытывают постоянную нехватку денег до зарплаты

Каждый десятый россиянин постоянно сталкивается с нехваткой денег до зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса 1 600 россиян, проведенного ВЦИОМ.

Около трети (33%) респондентов рассказали, что сталкиваются с проблемой нехватки средств до зарплаты периодически. При этом большинство опрошенных (72%) сообщили, что получают зарплату дважды в месяц — чаще всего это бюджетники (87%). Доля занятых в коммерческом секторе и получающих зарплату дважды в неделю — 61%.

Согласно результатам исследования, 39% россиян редко сталкиваются с нехваткой финансов до зарплаты.

При этом 8% респондентов посетовали на то, что у них постоянно случаются какие-либо непредвиденные ситуации, требующие существенных расходов, а 43% отметили, что подобное происходит у них время от времени.