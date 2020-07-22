Сбербанк стал владельцем сервиса "Яндекс.Деньги"

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» 25% компании и консолидировав 100% акций.

Как следует из информации на сайте ЕГРЮЛ, доля «Яндекса» в размере 25% перешла к структуре Сбербанка — ООО «Цифровые активы». Сам Сбербанк владеет 75% «Яндекс.Денег».

Ранее «Яндекс» оценивал сумму сделки в 2,4 миллиарда рублей, но сейчас актуальные цифры не раскрываются.

В июне «Яндекс» и Сбербанк прекратили сотрудничество по совместным предприятиям. «Яндекс» пообещал выкупить у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд, Сбербанк — долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2020 года.