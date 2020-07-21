Затраты на Медведева и администрацию президента увеличатся на 3,5 млрд

Расходы бюджета на 2021-2023 годы на чиновников из администрации президента, а также на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и его аппарат увеличатся на 3,47 миллиарда рублей, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на опубликованные Минфином данные.

Таким образом, в 2021 году на эти цели будет потрачено 25,9 миллиарда рублей, а в 2023-м — 26,4 миллиарда. Отмечается, что штат администрации президента в 2015 году насчитывал 1729 сотрудников.

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Причиной увеличения затрат указывается четырехпроцентная индексация зарплат чиновников, включая и самого Медведева, а также увеличение их численности, так как в аппарате бывшего премьера сейчас значатся шесть человек (должность была зампреда Совбеза была создана специально для Медведева в начале года).

Также издание напоминает, что на проведение президентских выборов 2024 года выделена рекордная сумма в 22 миллиарда рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что затраты на государственную программу вооружения Минфин в 2021-2023 году планирует дополнительно сократить на 5%. По оценке эксперта, это сэкономит эксперту 225 миллиардов рублей.