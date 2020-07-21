Минфин хочет сократить расходы на "оборонку". Это сэкономит 225 млрд за три года

В новой методике распределения бюджетных средств Минфин предлагает на 5% сократить финансирование госпрограммы вооружения на следующие три года. На это обращает внимание РБК.

Речь идет о десятилетней программе вооружения, рассчитаной на период с 2018 по 2027 годы. Ежегодные расходы на нее засекречены, однако известно, что общая сумма ассигнований должна составить 20 триллионов рублей. Из них 19 триллионов планируется пустить за содержание и закупку оружия, а оставшийся триллион — на строительство инфраструктурных объектов.

Вице-премьер Юрий Борисов оценивал ежегодные расходы на гособоронзаказ примерно в 1,5 триллиона рублей. Причем с 2021 года он и так должен был начать уменьшаться.

По оценке главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, в случае реализации инициативы Минфина дополнительное сокращение средств с 2021 по 2023 годы составит порядка 225 миллиардов рублей.