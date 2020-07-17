Life получит от России 38 млн за "создание социально значимых проектов"

Основанное Арамом Габреляновым издание Life (АО «Ньюс Медиа») получит от Роспечати государственную субсидию на 37,8 миллиона рублей. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, средства пойдут на «поддержку и развитие ресурса Life.ru, который активно занимается созданием социально значимых проектов».

Из них большая часть пойдет на выплату зарплат сотрудникам (как штатным, так и нештатным): 23,8 миллиона рублей, на оплату хостинга и аренду серверов — 5,58 миллиона, 5,4 миллиона — на приобретение лицензионного ПО и ещё 3 миллиона потратят на поддержание сайта.

Габрелянов заявил, что не осведомлен, как проходит получение господдержки, а «к финансам не имеет никакого отношения». Ранее издание уже получало госфинансирование в 2019 году в размере 32 миллионов.

При этом РБК отмечает, что АО «Ньюс Медиа» не была внесена в список изданий, которые в 2020 году должны получить субсидии от государства. В пресс-службе ведомства это пояснить не смогли.