Пострадавшим из-за пандемии предпринимателям дадут отсрочку по задолженностям

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, дающий право на отсрочку платежей по задолженностям для пострадавших от пандемии предпринимателей и пенсионеров с просроченными кредитами.

Об этом сообщает ТАСС.

Документ подразумевает, что индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой (на срок до года и не позднее чем до августа 2021 года) по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Положения закона будут применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Задолженность должна погашаться поэтапно ежемесячными платежами в равных долях. Нарушение графика платежей приведет к отмене предоставления рассрочки.

Рассрочкой также смогут воспользоваться пенсионеры, не имеющие иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ. Речь идет о долгах по кредитам в пределах 1 млн рублей. Пенсионеры смогут получить отсрочку по кредитам в пределах 1 млн рублей на срок до двух лет без обращения в суд, на основании заявления. До конца 2020 года приставам запрещается осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество таких должников, за исключением принадлежащего им транспорта (автомобилей, мотоциклов, мопедов и так далее).