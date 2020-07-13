С 1 августа у работающих пенсионеров повысится пенсия

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.

Об этом пишет «Российская газета».

Пенсионный фонд напомнил, что ежегодно размер пенсии может вырасти не более чем на три пенсионных балла. В 2020 году стоимость пенсионного балла составляет 93 рубля, следовательно, размер максимальной прибавки будет 279 рублей.

Корректировка также произойдет у тех, кто получает накопительную пенсию — размер выплат увеличится на 9,13%.

Повышение в 7,99% также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком.