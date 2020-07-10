Аналитики считают, что росту нефти до $100 за баррель могут помешать её добытчики

Директор по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс счиатет, что к 2025 году стоимость нефти может составить $150 за баррель, а Кристиан Малек из JP Morgan допускает котировки в районе $100 в ближайшие два года.

Среди аргументов за такой рост цен на нефть, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование JP Morgan, крупное недоинвестирование (в ближайшие 10 лет оно составит $625 миллиардов), вызванное падением рынка на фоне коронавирусных ограничений и резкого падения цен на нефть в результате разрыва сделки ОПЕК и России.

Многие аналитики исключают существенное подорожание нефти выше $60 за баррель, но, по словам Вудса, эта оценка недостаточно учитывает инвестиционный фактор, а также базируется на завышенных ожиданиях от рынка альтернативной энергетики. Хотя неопределенность для любых прогнозов оставляет непонимание последствий пандемии, которая может привести к корректировке объемов потребляемой миром нефти.

Однако одним из наиболее существенных факторов эксперты называют борьбу за рынок среди нефтедобывающих стран, которые при росте цен вместо их поддержания могут увеличить объемы добычи до максимума: «Мы уже испытали это на собственном опыте в марте и апреле: когда ОПЕК и Россия открывают задвижки, нефти по $60 не бывает», — объясняет эксперт Morgan Stanley Мартин Рац.