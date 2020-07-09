Сбербанк во втором квартале заработал на комиссии на 50% больше, чем годом ранее

Во втором квартале этого года Сбербанк заработал на комиссии с переводов физлиц 16,2 миллиарда рублей. В 2019 году аналогичная сумма была на 52,5% меньше. Эксперты объясняют это введением внутрибанковской комиссии, самоизоляцией, запуском возможности переводов с кредитных карт и отменой внутрибанковского роуминга.

Рост показателя почти в 1,5 раза был и в первом квартале. В банке считают, что главной причиной этого стал запуск услуги по переводу денежных средств с кредитных карт в третьем квартале прошлого года, передает РБК.

Однако эксперты отмечают и другие параметры, повлиявшие на комиссионные сборы. По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, существенную роль в этом сыграло изменение тарифов, а аналитик банка БКФ Максим Осадчий обращает внимание на давление на Сбербанк со стороны Центробанка, стремящегося ограничить его доминирование на рынке переводов «в первую очередь с помощью СБП [системы быстрых платежей]».

Кроме того, специалист отмечает, что «серьезный удар по Сбербанку был нанесен отменой внутрибанковского роуминга». Он также удивляется росту комиссионных сборов на фоне снижения экономической активности граждан.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Сбербанк отменил бесплатный лимит для переводов (до 50 тысяч рублей) через банкоматы, введя для них комиссию в 1%.