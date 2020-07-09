Полицейским Москвы и Санкт-Петербурга увеличат оклад

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МВД РФ 1,3 млрд рублей для увеличения окладов полицейским Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 июля. Об этом сообщает «News.ru».



«Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 млрд рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников... проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования», — говорится в распоряжении.



Надбавка к зарплате сотрудникам указанных подразделений составит примерно 6 тысяч в месяц.