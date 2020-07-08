В Казахстане для оптимизации бюджета госорганам запретили покупать авто и мебель

Министерство финансов республики Казахстан сообщило, что госорганам запретят до 2023 года закупать автомобили и мебель. Эта мера принята для оптимизации бюджета, пишет «Настоящее время».

Ранее правительство уже направило 1,2 миллиарда долларов, сэкономленных в 2020 году, на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее экономическими последствиями. Эти деньги планировали потратить на обновление автопарка госслужб и мебели в ведомствах.

Кроме того, пересмотрены макроэкономические показатели на 2021-2025 года. Так, чиновники рассчитывают за это время сэкономить 15,6 миллиарда долларов.

Международный валютный фонд предсказывал, что экономика Казахстана в текущем году сократится на 2,5%, а рост цен составит 1,7%. Также ожидается рост безработицы с 4,8% до 7,8%.