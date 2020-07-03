Расходы бюджета РФ на поддержку экономики и населения превысят 3,3 трлн рублей

Бюджет РФ в 2020 году будет израсходован более чем на 23 трлн рублей. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на РИА Новости.

Изначально на текущий год в бюджет закладывалась сумма в 19,7 трлн рублей, но расходы на меры поддержки экономики и населения во время пандемии составили 3,3 трлн рублей.

«Если мы все вместе почитаем, с перенесенными расходами и антикризисными расходами – то выходит больше 23 триллионов», — сказал Колычев.

Замминистр финансов России Владимир Колычев отмечает, что дефицит бюджета РФ в текущем году будет около 5% ВВП, если антикризисный пакет правительства будет реализован полностью при текущем уровне цен на нефть — 39 долларов за баррель.