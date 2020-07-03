Фото в статье: скриншоты Youtube

Схиигумен монастыря, в котором избили Собчак, оказался связан с криминалом
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Сергей Шнуров собрал "Ленинград" для очередного прощального тура?

"Дело Серебренникова" на Sobesednik.ru: от обысков в "Гоголь-центре" до приговора
Мария Гончар и Иван Телегин // Фото в статье: соцсети

Штрафы от ста тысяч и отдых на Мальдивах. Кто такая Мария Гончар, угнавшая Телегина?
В центре внимания
Фото в статье: соцсети
Светлана Прокопьева о своем деле: "Вина не доказана. Прокурор кусает локти"
Планы на выходные: йога в парках и концерты "LIVE & DRIVE"
Сергей Хестанов: Не исключаю, что банки введут плату за ведение валютного счета

Новости дня

03 июля, пятница

[16:37]Специалисты полностью локализуют поврежденный утечкой газа участок под Самарой
[15:57]В Америке одобрен новый препарат для терапии ВИЧ, устойчивого к лечению
[15:56]В Совфеде заявили, что будут добиваться отмены "конституционного переворота"
[15:27]В Татарстане росгвардеец избежал большего срока по фактам партнерского насилия
[15:22]Адвокат Ефремова заявил об отказе признавать вину: "В ДТП участвовала его машина"
[14:52]"Открытые медиа": Поддержка Путина на ядерных объектах за 2 года снизилась на 26%
[14:16]Суд потребовал от юристов ФБК оплатить затраты МВД на митингах 2019 года
[13:50]Кремль не смог объяснить, чего руководству страны удалось добиться за 20 лет
[13:04]Госслужащих обяжут учить русский язык на законодательном уровне
[13:00]ФОМ: растет доверие к Путину и электоральный рейтинг "Единой России"
[12:35]Дочь экс-вратаря "Зенита" могут посадить на 15 лет за торговлю наркотиками
[11:52]Прокурор потребовал для журналистки запрет на профессию и 6 лет колонии за слова
[11:16]В RT не согласны, что Маргарита Симоньян обманывает всех, включая Путина
[11:15]Расходы бюджета РФ на поддержку экономики и населения превысят 3,3 трлн рублей
[10:38]Экс-глава отделения "Яблока" объявил голодовку: его уже 5 дней не выпускают из СИЗО
[09:42]"Цой жив": Конституция встала в один ряд с Куртом Кобейном и Эми Уайнхаус
[09:09]Ученые призвали принять меры по сохранению шотландского языка: ему дали 10 лет
[08:23]УИК работал с COVID-19, а полицию не наказали за жетоны. Главное к утру 3 июля

02 июля, четверг

[18:58]Следователи ищут родителей младенца, найденного мертвым в Москве-реке
[18:34]В ХМАО завели дело против экс-директора школы за сокрытие насилия над детьми
[18:07]Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки
[17:42]Военный эксперт Неелов частично признал вину в госизмене и получил семь лет колонии
[17:19]СК не усмотрел преступления в гибели застреленного силовиками екатеринбуржца
[16:30]Оренбургского участкового обвинили в пытках местного жителя электрошокером
[16:26]Песков намерен расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге
[16:12]Вузам позволили переносить начало учебного года на срок до двух месяцев
[15:39]Конституционный суд отказал жительнице Тольятти в праве стать снайпером
[14:55]Россияне пытаются выселить бездомных из своих домов в Испании
[14:12]ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову вновь преследуют за гомопропаганду
[14:01]Генпрокурор Игорь Краснов займется вопросом об аресте бизнесмена Дмитрия Зотова
[13:44]Более ста человек в Мьянме погибли на шахте по добыче нефрита
[13:18]Носители бубонной чумы в Монголии могли заразить до 400 человек
[13:06]В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19, три из которых отечественные
[12:38]Из-за упоминания издевательств суд по делу Хачатурян могут сделать закрытым
[11:53]С 1 июля в РФ повысятся тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию
[11:52]В Белоруссии сообщили о задержании помощницы Бабарико, работавшей с ним 20 лет
[11:49]Жительницу Новодвинска оштрафовали на 30 тысяч за двойное голосование
[11:35]РФ втрое увеличивает производство "Авифавира" и запускает экспорт в Белоруссию
[10:53]Сотрудники Росимущества и МЧС в Воронеже сдавали бомбоубежища бизнесменам
[10:35]Менее 2% проголосовавших в Чечне высказались против поправок, явка превысила 95%

Фото: depositphotos
Попрошу вас удалиться! Правила и советы для тех, кто переходит на дистанционку
Global Look Press
Как перенести жару? Советы от физиолога, доктора медицинских наук
Рецепт: Галета для лета, или Элементарно, Ватсон!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яичница в картофеле и яблочные оладьи: Топ-3 рецепта для летних завтраков
Фото: depositphotos
Рецепт: Клубничка с Ричардом Гиром
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса
Фото: Global Look Press
Очереди в психбольницу Ярославля и древний якутский праздник: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети

Расходы бюджета РФ на поддержку экономики и населения превысят 3,3 трлн рублей

Политика - Деньги
11:15, 03 июля 2020

Расходы бюджета РФ на поддержку экономики и населения превысят 3,3 трлн рублей

Бюджет РФ в 2020 году будет израсходован более чем на 23 трлн рублей. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на РИА Новости.

Изначально на текущий год в бюджет закладывалась сумма в 19,7 трлн рублей, но расходы на меры поддержки экономики и населения во время пандемии составили 3,3 трлн рублей. 

«Если мы все вместе почитаем, с перенесенными расходами и антикризисными расходами – то выходит больше 23 триллионов», — сказал Колычев.

Замминистр финансов России Владимир Колычев отмечает, что дефицит бюджета РФ в текущем году будет около 5% ВВП, если антикризисный пакет правительства будет реализован полностью при текущем уровне цен на нефть — 39 долларов за баррель.

 

Рубрика: Деньги

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Деньги

Расходы бюджета РФ на поддержку экономики и населения превысят 3,3 трлн рублей
Global Look Press

Деньги

Сергей Хестанов: Не исключаю, что банки введут плату за ведение валютного счета
Фото в статье: Depositphotos, скриншоты Youtube

Деньги

Александр Рар: "Россия решила, что она не становится частью Запада"
Политика
Как в России голосовали на пеньках, а кто-то – и без маски: интерактивная карта
Кондрат №2: Что из себя представляет кубанский "король мемов среди губернаторов"
"Надежный тыл": как Володин прячет роскошное приданое молодой жены
"Голос": краткая сводка по жульничеству
Общество
"Она отобрала у меня все": что стоит за участившимися случаями стрельбы в России
Тюремные записки Александра Шестуна. "Анатомия ареста"
"Кремль. Путину". Дайте напиться воды!
Друг сына Хрущева: "Сергей был волевым человеком, он не мог покончить с собой"
Колумнисты
Алексашенко Сергей

Алексашенко
Сергей

экономист

А теперь товарищ Путин говорит – нет, ребята, 5 млн рублей, и вы свободны. Независимо от того, сколько вы доходов получили. То есть это решение принято в пользу самых богатых людей России. Не сомневаюсь, что к их числу относятся и все ближайшие друзья Путина… Они получают налоговую индульгенцию за какие-то смешные деньги

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В какой-то момент Кремлю было важно вернуть Собянина на место. Мэру напомнили, что его жесткий карантин так и не лишил Москву статуса единоличного лидера по числу инфицированных и погибших. Так что плебисцит проводить надо, когда президент скажет, а «ограничительные меры» – отменять задолго до, т.е. в начале июня. Под любым доступным предлогом

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Голосуя за поправки, вы присоединяетесь к острову моральных норм в бушующем море расовой вражды, наркомании и гомосексуализма. Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!

Культура и ТВ
Утомленные сатирой: Александр Ширвиндт обещал уйти. Но пока репетирует
Кинотеатры могут и не открыться 15 июля. Какие премьеры ждут зрителей
Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное
"Почти знамениты": Гимн оптимизма в исполнении военных жен
Шоу-бизнес
Юморист Бандурин восстановил сгоревший особняк: Деньги собирали всем миром
Друг Барыкина: "АлБар рядом с Лениной чувствовал себя лохом!"
София Ротару простила родную сестру из-за общего горя
Лолита ожидает решения суда по делу о выселении бывшего мужа из квартиры

Здоровье
Ученые: основный механизм заражения COVID-19 – разговоры и дыхание
Спортивные нагрузки делают грудное молоко более полезным для малышей
Красный свет поможет сохранить хорошее зрение в старости
Исследование: лечение рака при COVID-19 прекращать нельзя
Туризм
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Свежий номер
Кирилл Серебренников / фото в статье: Андрей Струнин
Дмитрий Быков: "Лето-2" в жанре судебной драмы
Фото: агентство «Москва»
Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся
Петр Верзилов в зале суда / фото: скриншот Youtube
Посадившая Верзилова судья "специализируется" на наказании оппозиционеров
Фото в статье: Global Look Press
Леонид Гозман: Парад победы и голосование – цирк и смертельная угроза
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Последнее интервью сына Хрущева: Жена сказала, что я слишком старый. Согласен

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Николай Коляда // фото: Global Look Press
Николай Коляда:
Сердце разрывается, когда ведущий артист работает курьером
Иосиф Пригожин // фото: Global Look Press
Иосиф Пригожин:
Я бы точно устал долго находиться на таком посту в роли президента
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Сын Хрущева:
"Если мы хотим переехать из одной квартиры в другую, нужно пройти две таможни"
Фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин:
Я пытаюсь разбудить народ. Мы не дураки и не быдло
Дмитрий Глуховский // фото: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
1 июля станет началом превращения России в сатрапию
Фото: Instagram Александра Молочникова
У звезды Comedy Club Екатерины Варнавы роман с режиссером
Фото в статье: скриншот Youtube
"На съемки приходила подшофе". Знакомые Норкиной рассказали о ее последних телешоу
скриншот Instagram
Дочь Немцова выходит замуж в 18 лет
скриншот Instagram
Мама Елены Малышевой оказалась в инвалидном кресле
Фото: Global Look Press
«Организм не истощен»: стало известно о состоянии больной коронавирусом Аниты Цой
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
^