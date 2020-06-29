Минтруд назвал решение выплатить "путинские" пособия 1 июля техническим алгоритмом

Пресс-служба Министерства труда опубликовала разъяснения по поводу резонировавшей в СМИ видеозаписи главы ПФР Максим Топилин с закрытого совещания, где он говорил о том, что выплаты 10 тысяч рублей на семьи с детьми до 16 лет в большей части поступят на счета получателей 1 июля.

При этом тогда Топилин обращался к региональным руководителям фонда с требованием, чтобы нигде в СМИ не звучало связки выплат с 1 июля, но задачей ведомства стало закрыть всю документацию до 30 июня, чтобы утром в день голосования по поправкам в Конституции часть граждан с детьми уже получили бы деньги.

В Минтруде теперь объясняют это решение о форсированной выплате «техническим алгоритмом», который был проработан еще по предыдущим выплатам такого же характера. Пресс-служба пишет, что этот подход позволил перечислить деньги именно в первые дни месяца, а в этот раз алгоритм просто повторяется, передает РБК.