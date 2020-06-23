ЦБ назвал повышение НДС и рост цен одними из главных причин спада экономики

В 2019 году снижение роста ВВП обусловлено снижением потребительской активности, вызванной повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, а также нефтяной сделкой ОПЕК+ и общим падением мировой экономики. Это следует из годового отчета Центробанка, который был опубликован на сайте организации.

По оценке экспертов, уменьшение экспорта на 2,3% отрицательно сказалось на росте российской экономики, отняв у нее 1,4%.

Другим фактором, повлиявшим на ВВП стал рост цен, который произошел, в том числе из-за увеличения НДС (вызвало 0,55-0,7% из 3% инфляции). Все это стало причиной падения объемов потребительской активности. Причем сильнее всего это отразилось на рынке недвижимости и оптовой торговле автомобилями. В Банке России отметили, что цены на жилье показали заметный рост, а доходы граждан — «сдержанный».

При этом увеличение НДС сыграло важную роль в увеличении доходов бюджета от нефтегазовой отрасли: в 2019 году они стали на 10,2% выше, чем в предшествующем ему 2018.