В Фонде прямых инвестиций прогнозируют падение ВВП России на 5%, а в мире – на 7%

Российский фонд прямых инвестиций предположил, что пандемийные изменения в стране могут снизить ВВП на 4-5%, пишет РБК.

Глава фонда Кирилл Дмитриев допустил, что по общемировым показателям падение должно быть порядка 7%. В РФПИ настроены более пессимистично, чем в МВФ.

По словам Дмитриева, для инвесторов медицинская область не стала приоритетной на период пандемии, поскольку в случае, если инвестор вложится в разработку и производство какого-либо препарата, а он не сработает, то могут возникнуть вопросы у Генпрокуратуры. Те вклады в фармкомпани «Р-фарм» и Alium, которые были сделаны, в РФПИ назвали риском для спасения людей.