В центре Москвы закрылись 112 заведений общепита и открылись 39 новых

Из списка геосервиса 2ГИС по 18 центральным улицам Москвы (Арбат, Тверская, Никольская и другие) пропали 112 продовольственных или непродовольственных магазина и кафе. Как пишет РБК, это свидетельствует о том, что как минимум столько (4%) торговых точек были закрыты за время карантина.

Однако за это время там появились 39 новых заведений. Если учесть их, то всего кафе и магазинов в центре стало меньше на 3%.

Половина от общего числа закрытых организаций общепита приходятся только на Садовое кольцо. Также лидером антирейтинга стал Арбат, где прекратили работу 10 подобных заведений.

По оценке Евгении Сафоновой из Cushman & Wakefield, доля свободных площадей в торговых центрах столицы при этом выросла несущественно — на 2% до 10%. Она считает, что к концу года эта цифра возрастет до 13-15%, так как процесс смены арендаторов в ТЦ продолжится и после пандемии.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что сеть кофеен «Шоколадница» (в неё входят «Кофе Хауз» и «Ваби Саби») намерена закрыть 140 из 300 кофеен в тех местах, где им не удастся договориться с арендодателями о скидках, однако карантинные меры в данном случае выступили катализатором и ускорили процесс, начатый ранее, отмечал гендиректор группы Олег Подгорный.