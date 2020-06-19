Рекордное снижение Центробанком ключевой ставки почти не повлияло на курс рубля

Банк России обновил исторический минимум ключевой ставки, понизив ее сразу до 4,5% годовых.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦБР. Решение регулятора было ожидаемым в связи с необходимостью скорейшего восстановления экономики и низким уровнем инфляции в стране, пишет «РИА Новости».

В апреле Центробанк понизил ставку до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го, после чего глава банка Эльвира Набиуллина сообщила, что все еще остаются возможности для смягчения политики. Одним из вариантов она называла сегодняшнее решение регулятора.

Курс рубля практически не отреагировал на решение Центробанка, отмечает ТАСС. По данным Московской биржи на 13:30, он находился на отметке 69,5 рублей за доллар и 77,83 рублей за евро.