Песков не исключил роста налога на доход для богатых россиян

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков не смог описать четких перспектив по теме о возможном повышении ставки налога на доход физических лиц для обеспеченных граждан. По словам Пескова, эксперты пока только обсуждают возможные меры.

«В связи с непростой ситуацией постоянно идет обмен на экспертном уровне и в правительстве, и в администрации президента относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики и так далее», — цитирует Пескова «Российская газета».

При этом Песков подтвердил, что вариант увеличения налога для богатых действительно есть в списке возможных мер. Он также отметил, что решения по этим вопросам могут приниматься в сжатые сроки.