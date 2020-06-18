Минфин выделит регионам 100 миллиардов в соответствии с потерями

Министерство финансов в ближайшее время перечислит в региональные бюджеты второй транш объемом в 100 миллиардов рублей. Первая дотация состоялась в мае. Такая же сумма была передана в 56 регионов.

Средства распределят между субъектами, руководствуясь показателями снижения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов. Для сравнения будут использовать оценочные данные на 1 июля прошлого и текущего годов, пишет «Парламентская газета».

Известно, что второй транш будет реализован уже между примерно 70 регионами.

Предполагается, что такое распределение средств между регионами получится наиболее справедливым.