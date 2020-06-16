Система быстрых платежей от ЦБ плохо работает с продуктами Сбербанка

В банковском сообществе отмечают, что система быстрых платежей Банка России часто не позволяет проводить операции с картами от Сбербанка. Об этом сообщает РБК.

У ВТБ получается провести лишь около 10% от таких транзакций. Подобные проблемы испытывают также в Альфа-банке, Газпромбанке, «Ак Барсе» и Абсолют Банке. В Райффайзенбанке таких проблем не отмечают. Как рассказали в ВТБ, общая статистика удачных переводов внутри системы быстрых платежей (СБП) после подключения к ней Сбербанка упала с 90% удачных транзакций в 2-3 раза.

«Основная причина заключается в том, что клиентам Сбербанка необходимо дополнительно дать свое согласие на входящие переводы в рамках СБП. Без него клиенты ВТБ и других банков-участников не могут перевести им средства», — поясняет представитель ВТБ. «По переводам в сторону Сбербанка действительно присутствуют ошибки, которые вызваны отсутствием разрешения на получение перевода у получателя. Доля таких ошибок действительно сейчас велика», — соглашаются с коллегами в Альфа-банке.

Сложность подключения услуги в Сбербанке сделала запрос «как подключить СБП Сбербанк» лидером поисковой выдачи в Google. «Впрочем, сам факт наличия возможности включения этой услуги означает, что банк действует в рамках закона», — отмечает партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт.

Отметим, что Сбербанк в течение долгого времени затягивал с подключением к СБП, сделав это с нарушением установленных законом сроков. По словам главы банка Германа Грефа, это было связано с техническими сложностями, для решения которых было необходимо дополнительное время. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина даже заявляла о штрафе, выписанном в связи с этим Сбербанку.