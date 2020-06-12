На Сахалине арестован чиновник, обвиняемый в получении 100 тысяч за кондиционеры

В Сахалинской области по делу о коррупции под стражу взят глава регионального отделения Пенсионного фонда России.

Сотрудник ПФР был задержан накануне, 11 июня, сообщает пресс-служба регионального СУ СК, не раскрывая при этом имя чиновника.

По версии следствия, в конце прошлого года сахалинское отделение ПФР заключило договор на поставку кондиционеров. Оборудование не соответствовало техническому заданию и спецификации, однако управляющий разрешил продолжить его установку, потребовав за это 100 тысяч рублей. Отмечается, что посредником в получении взятки выступил главный специалист-эксперт отделения ПФР.

Южно-Сахалинский городской суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

На сайте Фонда указано, что с 2007 года должность управляющего отделением Пенсионного фонда по Сахалину занимает Денис Мазур, работающий в системе ПФР около 18 лет.