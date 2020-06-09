За создание "Гостеха" за 47 млрд кроме Сбербанка поборются ВТБ и "Почта России"

ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком» направили премьер-министру Михаилу Мишустину коллективное письмо, в котором изъявили желание участвовать в конкурсе за создание государственной цифровой платформы «Гостех». Ранее предполагалось, что её созданием займется Сбербанк.

Как пишет «КоммерсантЪ», они считают, что в разработке системы нужно использовать не только инфраструктуру Сбербанка, но и другие технологии, в том числе и «Гособлако» — ещё не созданная облачная платформа, концепцию которой утвердили осенью 2019 года. Также в компаниях хотят максимально расширить число разработчиков и отказаться от использования «несвободного софта иностранных производителей».

Сама идея «Гостеха» принадлежит именно Сбербанку. Ранее её концептуально одобрил президент РФ Владимир Путин. Планируется, что она будет использоваться для аренды госимущества и получения полисов ОМС в электронном формате. Кроме того, через неё можно будет управлять госимуществом и медстрахованием.

Лишь в нацпроектах на создание «Гостеха» выделено 47,6 миллиардов рублей. Её реализация позволила бы Сбербанку в рамках своей экосистемы оказывать финансовые и иные услуги.

Как отмечает газета, в профессиональном сообществе к проекту уже возник ряд технических вопросов. Эксперты ставят под вопрос и оправданность таких затрат, хотя директор группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев признает, что часть систем, существующих сейчас можно «несколько оптимизировать за счет исключения дублирования функционала и объединения данных».