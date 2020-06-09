Часть украденных при атаке на инкассаторов в Красноярске денег нашли на стройке

В Красноярске полиция обнаружила более 2 млн рублей, которые были похищены при нападении на инкассаторов у Сбербанка.

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России "Красноярское" во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более двух миллионов рублей, похищенных во время нападения на инкассаторов 30 мая», – сообщила Волк.

По словам представителя МВД, похищенные деньги подозреваемые поделили между собой поровну. «Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-разыскных мероприятий денежные средства изъяты», – рассказала Волк. Она добавила, что оставшаяся часть награбленного была найдена в подвале недостроенного здания в микрорайоне Академгородок. Представитель ведомства уточнила, что деньги там спрятал третий сообщник.

Вооруженное нападение на автомобиль инкассации у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске было совершено 30 мая. В результате инцидента двое инкассаторов получили тяжелые ранения. По подозрению в совершении нападения 8 июня были задержаны трое местных жителей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ).