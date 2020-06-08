Период выплаты пособия по безработице в условиях пандемии продлили до октября

Президент России Владимир Путин предписал правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца.

Как сообщается на сайте Кремля, кабмину поручено «обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года».

Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 10 июня, ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.