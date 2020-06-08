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Испытывающие проблемы из-за пандемии чеченцы получат по 50 тысяч на выкуп невест

Политика - Деньги
15:56, 08 июня 2020

Испытывающие проблемы из-за пандемии чеченцы получат по 50 тысяч на выкуп невест

Рамзан Кадыров распорядился оказать материальную поддержку жителям Чечни, у которых не хватает денег на выкуп невест.

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на Instagram Духовного управления мусульман Чечни.

«По поручению главы ЧР Рамзана Кадырова, во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тысяч рублей на выкуп невест», – говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги будут выплачены из Фонда Ахмата-Хаджи Кадырова, они будут направлены на выкуп 207 невест.   

На сами свадьбы пока разрешено приглашать только ближайших родственников, за невестой могут ехать только две машины. 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Чечня

Рубрика: Деньги

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