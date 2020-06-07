Средние зарплаты в разных регионах России различаются более чем в 4 раза

Росстат опубликовал статистику средних зарплат жителей различных субъектов РФ за первый квартал 2020 года. Москва заняла третье место с 95,9 тысячи рублей на человека.

Первой оказалась Чукотка (109,3 тыс.), а на второй позиции в рейтинге самой высокой средней зарплаты оказался Ямало-Ненецкий АО (102,1 тыс.). На четвертом и пятом местах идут Сахалин с доходом в 89,5 тысячи и Магаданская область с 89,3 тысячи.

Самую же низкую зарплату ведомство выявило в Ивановской области. Она равняется всего 26,9 тысячи, что более чем в четыре раза меньше, чем доход на Чукотке. Перед ней с небольшим отрывом идут Кабардино-Балкария (27,1 тыс.), Дагестан (27,2 тыс.), Алтайский край (27,624 тыс.) и Карачаево-Черкесия (27,629 тыс.).

При этом, как отмечает «КоммерсантЪ», в прошлом году самые низкие зарплаты были выявлены в Чечне и Ингушетии.