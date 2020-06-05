Набиуллина объяснила, почему в России не будет "взрыва инфляции"

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что в России в ближайшее время не случится резкого роста инфляции. По её словам, это объясняется мерами социального характера, которые принимает на фоне коронавируса правительство.

«На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет, скорее всего, эти госрасходы, они будут компенсировать те доходы, которые снизились у людей в результате ограничительных мер, остановки работы предприятий, неполной занятости и так далее», — пояснила председатель Банка России.

Ранее Sobesednik.ru писал, что по оценкам ЦБ инфляция в 2020 году составит 3,8-4,8%. В апреле на её уровень наиболее существенное влияние оказал рост стоимости лимонов, круп, средств первой необходимости, а также макарон.