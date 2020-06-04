Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице

Владимир Путин пообещал, что граждане, потерявшие работу в пандемию, получат максимальное пособие по безработице, которое будет поднято до уровня МРОТ – 12130 рублей. Однако многие безработные за апрель получили совсем другие суммы и не понимают, почему. Ответ дает Валентина Яковлева, эксперт по трудовому праву.

Валентина Яковлева

Как рассчитывается пособие по безработице?

Пособие по безработице рассчитывается по следующей схеме. В первые три месяца человеку выплачивают 75% от его среднего заработка за последние три месяца (справку должен предоставить работодатель). В следующие три месяца выплачивают 60% от того же среднего заработка.

Если выходит так, что 75% или 60% от среднего заработка человека за предыдущие периоды составляют, к примеру, 18 000 рублей в месяц, он эти 18 000 не получит. Ему выплатят лишь максимальное пособие по безработице. Раньше оно составляло 8 000 рублей, сейчас – 12 130 рублей по всей России.

Кому положено максимальное пособие по безработице?

Причем эти выплаты с апреля по июнь получат только те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года и был зарегистрирован в качестве безработного.

Но в ряде регионов существуют региональные доплаты. Например, в Москве максимальная выплата с доплатой составляет 19 500 рублей.

Остальные граждане по-прежнему получают различные пособия, которые зависят от продолжительности трудовой деятельности и от величины среднего заработка за последние три месяца.

Что касается минимальной величины пособия по безработицы, то оно не изменилось и составляет 1 500 рублей.