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Аналитики допускают падение рубля до 103 за доллар при пессимистическом сценарии

Политика - Деньги
22:04, 03 июня 2020

Аналитики допускают падение рубля до 103 за доллар при пессимистическом сценарии
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Исходя из прогноза Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в случае, если коронавирус будет активен ещё полтора года, рубль может опуститься до значения от 95 до 103 за один доллар. Этот сценарий предполагает вторую волну ограничений до марта 2021 года, передают «Ведомости».

При этом до курса в 87-90 рублей за доллар он опустится лишь к 2023 году.

В случае такого пессимистического сценария, если нефть будет держаться в пределах 30$ за баррель, падение российского ВВП составит 11% в 2020 году, а без работы останутся более 10% всех трудоспособных граждан.

При нормальном сценарии со второй волной лишь в октябре-ноябре 2020 года рубль опустится до 87-91 за доллар, а падение экономики составит около 8-8,2%, что не помешает ей вырасти на 3,7-4% уже в 2021 году.

В лучшем прогнозе ЦМАКП, когда карантинные меры прекратятся в РФ уже в середине июня, падение ВВП составит лишь 4,2-4,5%, а рубль ослабнет лишь до 82-85 за доллар.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Рубль #Самоизоляция

Рубрика: Деньги

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